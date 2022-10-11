СКА одержал волевую победу над минским «Динамо» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду нанес поражение минскому «Динамо».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Волков, Игорь Ожиганов и Василий Глотов. Минчане ответили шайбами Павла Варфоломеева и Джона Гилмора, реализовавшего большинство.

Команда Бориса Ротенберга набрала 33 очка и упрочила свое лидерство в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо» с 17 очками замыкает кубковую восьмерку.