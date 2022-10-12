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Кравцов получил травму в первой игре сезона за «Рейнджерс»
12 октября 2022 08:50
автор: Александр Поволоцкий
источник:
«Советский спорт»
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