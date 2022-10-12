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Кейна могут обменять из «Чикаго» до дедлайна

Форвард был выбран клубом под общим первым номером на драфте НХЛ 2007 года.
12 октября 2022 15:51
автор: Александр Поволоцкий

Нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна могут обменять по ходу сезона 2022/2023.

Отметим, что по завершении чемпионата у 33-летнего хоккеиста истекает контракта, по которому зарабатывает 10,5 млн долларов в год. Летом 2023-го Кейн может стать неограниченно свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн, агент хоккеиста Пэт Бриссон и генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон могут вернуться к вопросу обмена нападающего в декабре и январе. У Патрика сейчас есть пункт о полном запрете на обмен

Напомним, что форвард становился трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

источник: «Советский спорт»
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Кейна могут обменять из «Чикаго» до дедлайна
Форвард был выбран клубом под общим первым номером на драфте НХЛ 2007 года.
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