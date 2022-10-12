«Металлург» победил «Ак Барс», прервав серию из двух поражений

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 4:1.

В составе «магнитки» забивали Владислав Еременко (6-я минута), Денис Зернов, реализовавший буллит, (15), Егор Коробкин (39), Никита Коростелев (53). У «барсов» заброшенной шайбой в меньшинстве отличился Илья Сафонов (46).

Таким образом, клуб из Магнитогорска прервал серию из двух поражений, набрал 24 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Казани там же занимает с 19 очками четвертую позицию, подопечные Олега Знарка потерпели четвертое поражение кряду.

«Ак Барс» 14 октября сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Металлург» на следующий день примет «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Еременко (Керран, Голдобин), 5:49

2:0 – Зернов, 14:38 - Буллит

3:0 – Коробкин (Неколенко, Фисенко), 38:01

3:1 – Сафонов (Дыняк), 45:04 (Мен.)

4:1 - Коростелев (Земченок, Чибисов), 52:21