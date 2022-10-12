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«Металлург» победил «Ак Барс», прервав серию из двух поражений

Подопечные Знарка уступили в четвертый раз подряд.
12 октября 2022 19:16
автор: Максим Скороходов

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 4:1.

В составе «магнитки» забивали Владислав Еременко (6-я минута), Денис Зернов, реализовавший буллит, (15), Егор Коробкин (39), Никита Коростелев (53). У «барсов» заброшенной шайбой в меньшинстве отличился Илья Сафонов (46).

Таким образом, клуб из Магнитогорска прервал серию из двух поражений, набрал 24 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Казани там же занимает с 19 очками четвертую позицию, подопечные Олега Знарка потерпели четвертое поражение кряду.

«Ак Барс» 14 октября сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Металлург» на следующий день примет «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:
1:0 – Еременко (Керран, Голдобин), 5:49
2:0 – Зернов, 14:38 - Буллит
3:0 – Коробкин (Неколенко, Фисенко), 38:01
3:1 – Сафонов (Дыняк), 45:04 (Мен.)
4:1 - Коростелев (Земченок, Чибисов), 52:21

источник: «Советский спорт»
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