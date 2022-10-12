Скорая помощь отказалась забирать хоккеиста МХЛ, сославшись на неоплату

Старший тренер уфимского «Толпара», выступающего в МХЛ, заявил, что скорая помощь отказалась забирать защитника Дмитрия Табатдзе, получившего травму в игре с «Сибирскими Снайперами» (6:5Б).

«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! В настоящее время игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждем результатов», - приводит слова Потапова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Толпар» занимает шестое место в золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ, набрав 15 очков в 11 матчах.

«Сибирские снайперы» лидируют в серебряном дивизионе Востока. Клуб системы «Сибири» имеет в своем активе 22 очка в 13 играх.