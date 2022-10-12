Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Скорая помощь отказалась забирать хоккеиста МХЛ, сославшись на неоплату

Травму получил защитник системы «Салавата Юлаева».
12 октября 2022 19:32
автор: Максим Скороходов

Старший тренер уфимского «Толпара», выступающего в МХЛ, заявил, что скорая помощь отказалась забирать защитника Дмитрия Табатдзе, получившего травму в игре с «Сибирскими Снайперами» (6:5Б).

«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! В настоящее время игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждем результатов», - приводит слова Потапова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Толпар» занимает шестое место в золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ, набрав 15 очков в 11 матчах.

«Сибирские снайперы» лидируют в серебряном дивизионе Востока. Клуб системы «Сибири» имеет в своем активе 22 очка в 13 играх.

Это интересно:
Скорая помощь отказалась забирать хоккеиста МХЛ, сославшись на неоплату
Травму получил защитник системы «Салавата Юлаева».
12.10.2022 19:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Металлург» победил «Ак Барс», прервав серию из двух поражений
Подопечные Знарка уступили в четвертый раз подряд.
12.10.2022 19:16
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кейна могут обменять из «Чикаго» до дедлайна
Форвард был выбран клубом под общим первым номером на драфте НХЛ 2007 года.
12.10.2022 15:51
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Панарин в матче с «Тампой» набрал 250-е очко за «Рейнджерс»
Нападающий выступает за клуб из Нью-Йорка с середины 2019 года.
12.10.2022 10:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кравцов получил травму в первой игре сезона за «Рейнджерс»
Он провел на льду всего две смены.
12.10.2022 08:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стоун принес «Вегасу» выездную победу над «Лос-Анджелесом»
За хозяев отличился уроженец Ташкента.
12.10.2022 08:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Рейнджерс» обыграли «Тампу-Бэй» на старте сезона, Панарин и Кучеров отдали по голевой передаче
Игра прошла в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден».
12.10.2022 08:02
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА одержал волевую победу над минским «Динамо» в овертайме
Питерцы сломили сопротивление гостей только в дополнительное время.
11.10.2022 21:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку в полном составе
Организацию сотрясают скандалы, связанные с обвинением в изнасилованиях.
11.10.2022 20:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Автомобилист» обыграл нижегородское «Торпедо» в регулярном первенстве КХЛ
Уральцы одержали уверенную домашнюю победу.
11.10.2022 19:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика