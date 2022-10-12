Знарок назвал причины поражения от «Металлурга»: Индивидуальные ошибки

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после поражения своей команды от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Есть ли вопросы к «физике» команды? Я бы не сказал, что есть такие проблемы. Просто индивидуальные ошибки», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в составе «магнитки» забивали Владислав Еременко (6-я минута), Денис Зернов, реализовавший буллит, (15), Егор Коробкин (39), Никита Коростелев (53). У «барсов» заброшенной шайбой в меньшинстве отличился Илья Сафонов (46).

Клуб из Магнитогорска прервал серию из двух поражений, набрал 24 очка и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Казани там же занимает с 19 очками четвертую позицию, подопечные Знарка потерпели четвертое поражение кряду.