Московское «Динамо» победило «Северсталь» в серии буллитов

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Северсталь».
Основное время завершилось со счетом 1:1.
На гол нападающего гостей Дмитрия Моисеева (50-я минута) хозяева ответили реализацией большинства от Максима Джиошвили (55).
В овертайме команды сильнейшего не выявили, а в серии буллитов победили бело-голубые - 3:0. Решающий бросок совершил Владислав Кодола.
Москвичи набрали 28 очков и закрепились на втором месте Западной конференции, где череповецкий клуб остался с 17 очками десятым.
14 октября «Северсталь» сыграет в гостях с «Куньлунью», «Динамо» на следующий день примет «Сибирь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) - «Северсталь» (Череповец) - 2:1Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 3:0Б)
Голы:
0:1 – Моисеев (Думбадзе), 49:58
1:1 – Джиошвили (Рашевский, Мартынов), 54:56 (Бол.)
2:1 - Кодола - решающий буллит