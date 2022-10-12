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Московское «Динамо» победило «Северсталь» в серии буллитов

Игра регулярного чемпионата КХЛ проходила в столице России.
12 октября 2022 21:58
автор: Максим Скороходов

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Северсталь».

Основное время завершилось со счетом 1:1.

На гол нападающего гостей Дмитрия Моисеева (50-я минута) хозяева ответили реализацией большинства от Максима Джиошвили (55).

В овертайме команды сильнейшего не выявили, а в серии буллитов победили бело-голубые - 3:0. Решающий бросок совершил Владислав Кодола.

Москвичи набрали 28 очков и закрепились на втором месте Западной конференции, где череповецкий клуб остался с 17 очками десятым.

14 октября «Северсталь» сыграет в гостях с «Куньлунью», «Динамо» на следующий день примет «Сибирь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Северсталь» (Череповец) - 2:1Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 3:0Б)

Голы:
0:1 – Моисеев (Думбадзе), 49:58
1:1 – Джиошвили (Рашевский, Мартынов), 54:56 (Бол.)
2:1 - Кодола - решающий буллит

источник: «Советский спорт»
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