Московское «Динамо» победило «Северсталь» в серии буллитов

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Северсталь».

Основное время завершилось со счетом 1:1.

На гол нападающего гостей Дмитрия Моисеева (50-я минута) хозяева ответили реализацией большинства от Максима Джиошвили (55).

В овертайме команды сильнейшего не выявили, а в серии буллитов победили бело-голубые - 3:0. Решающий бросок совершил Владислав Кодола.

Москвичи набрали 28 очков и закрепились на втором месте Западной конференции, где череповецкий клуб остался с 17 очками десятым.

14 октября «Северсталь» сыграет в гостях с «Куньлунью», «Динамо» на следующий день примет «Сибирь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Северсталь» (Череповец) - 2:1Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 3:0Б)

Голы:

0:1 – Моисеев (Думбадзе), 49:58

1:1 – Джиошвили (Рашевский, Мартынов), 54:56 (Бол.)

2:1 - Кодола - решающий буллит