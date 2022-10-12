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Кудашов - о победе над «Северсталью»: Тяжелая игра. Но молодцы, добились результата

Московское «Динамо» переиграло своего соперника - 2:1 Б.
12 октября 2022 23:30

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1 Б).

«Тяжелая игра, все видели. Но молодцы - и в меньшинстве здорово сыграли, и в нужный момент забили, добились результата», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, что основное время завершилось со счетом 1:1. На гол нападающего гостей Дмитрия Моисеева (50-я минута) хозяева ответили реализацией большинства от Максима Джиошвили (55).

В овертайме команды сильнейшего не выявили, а в серии буллитов победили бело-голубые - 3:0. Решающий бросок совершил Владислав Кодола.

источник: КХЛ
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