Дебютная шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома нанес поражение «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых хет-триков отметился Коннор Макдэвид. Еще по одной шайбе забросили Леон Драйзайтль и Дарнелл Нерс. Трижды нефтяники реализовывали численный перевес и один раз забили при игре в меньшинстве.

Гости ответили голами Эллиаса Петтерсона, Ти Джея Миллера и Андрея Кузьменко, также воспользовавшегося большинством.

Отметим, что в начале второго периода гости повели со счетом 3:0, однако хозяева смогли переломить ход матча.