Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дебютная шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Нефтяники» спасли встречу, отыгравшись с 0:3.
13 октября 2022 09:32
автор: Александр Шульгин

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома нанес поражение «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых хет-триков отметился Коннор Макдэвид. Еще по одной шайбе забросили Леон Драйзайтль и Дарнелл Нерс. Трижды нефтяники реализовывали численный перевес и один раз забили при игре в меньшинстве.

Гости ответили голами Эллиаса Петтерсона, Ти Джея Миллера и Андрея Кузьменко, также воспользовавшегося большинством.

Отметим, что в начале второго периода гости повели со счетом 3:0, однако хозяева смогли переломить ход матча.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дебютная шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
«Нефтяники» спасли встречу, отыгравшись с 0:3.
13.10.2022 09:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус»
«Ураганы» одержали волевую победу над соперником.
13.10.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кудашов - о победе над «Северсталью»: Тяжелая игра. Но молодцы, добились результата
Московское «Динамо» переиграло своего соперника - 2:1 Б.
12.10.2022 23:30
Хоккей
Сафонов - о поражении «Ак Барса» от «Металлурга»: Отыгрываться всегда тяжело
Казанский клуб уступил своему сопернику со счетом 1:4.
12.10.2022 22:02
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Северсталь» в серии буллитов
Игра регулярного чемпионата КХЛ проходила в столице России.
12.10.2022 21:58
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Время летит». Овечкин - о целях на 18-й сезон в НХЛ
Александр «Великий» играет за «Вашингтон».
12.10.2022 20:50
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Знарок назвал причины поражения от «Металлурга»: Индивидуальные ошибки
«Ак Барс» уступил своему сопернику со счетом 1:4.
12.10.2022 20:20
Хоккей
Скорая помощь отказалась забирать хоккеиста МХЛ, сославшись на неоплату
Травму получил защитник системы «Салавата Юлаева».
12.10.2022 19:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Металлург» победил «Ак Барс», прервав серию из двух поражений
Подопечные Знарка уступили в четвертый раз подряд.
12.10.2022 19:16
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кейна могут обменять из «Чикаго» до дедлайна
Форвард был выбран клубом под общим первым номером на драфте НХЛ 2007 года.
12.10.2022 15:51
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика