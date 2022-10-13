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Лавиолетт назвал главную причину поражения «Вашингтона» от «Ботсона»

«Столичные» провалили первый матч нового сезона.
13 октября 2022 12:52
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал результат первого матча своей команды в новом регулярном чемпионате НХЛ.

«Когда ты уступаешь 0:3, то тебе будет тяжело на регулярной основе выигрывать хоккейные игры.

Мы многое могли сделать лучше. В первой половине нас обыгрывали как в равных, так и в неравных составах. Из-за этого мы и проиграли», - приводит слова специалиста американская пресса.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Патрис Бержерон, реализовавший большинство, Давид Пастрняк, Тэйлор Холл, Давид Крэйчи и Хампус Линдхольм.

Хозяева ответили точными бросками Энтони Манта и Конора Шири.

Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов баллов за результативность не набрали.

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