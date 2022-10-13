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«Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд

Ветеран собрался ездить вместе с «Вашингтоном» на все матчи, чтобы не пропустить исторический момент.
13 октября 2022 14:21
автор: Александр Шульгин

Легенда канадского хоккея Уэйн Гретцки собрался посещать матчи «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ для того, чтобы вживую увидеть момент, когда капитан «столичных» Александр Овечкин превзойдет его достижение по количеству заброшенных шайб.

«Гретцки действительно был для нас иконой и просто отличным послом игры. Никто не сомневается, что Овечкин сможет обойти Горди Хоу. Уэйн Гретцки все время звонит мне и говорит: «Алекс меня обойдет. Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Он собирается путешествовать с командой и Алексом. Это говорит о честности этого парня, а также о том, как франшиза поднялась в рейтинге уважения во всей лиге», - приводит зарубежная пресса слова владельца клуба Теда Леонсиса.

Напомним, на счету Гретцик 894 шайбы, у Овечкина на данный момент 780.

В своем первом матче в новом сезоне «Кэпиталз» на своем льду проиграли «Бостон Брюинз» со счетом 2:5. Россиянин завершил встречу без набранных очков.

Это интересно:
«Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд
Ветеран собрался ездить вместе с «Вашингтоном» на все матчи, чтобы не пропустить исторический момент.
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