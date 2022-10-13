«Авангард» обыграл «Амур», одержав первую победу под руководством нового тренера

«Авангард» на своей площадке оказался сильнее «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу омского клуба.
В составе хозяев отличились Арсений Грицюк, Рид Буше и дважды Владимир Ткачев.
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Ивана Николишина.
Таким образом, «ястребы» одержали первую победу под руководством нового тренера Михаила Кравца, который сменил на этом посту Дмитрия Рябыкина.
Омичи с 15 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Хабаровчане находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем матче «Авангард» примет дома «Адмирал», а «Амур» отправится в гости к «Барысу». Обе игры состоятся 15 октября.
КХЛ
Регулярный чемпионата
«Авангард» – «Амур» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
1:0 – Грицюк (Ткачев, Чистяков), 7:04
2:0 – Буше (Ткачев, Чистяков), 33:37
2:1 – Николишин (), 39:36
3:1 – Ткачев (Бродхерст, Буше), 55:26
4:1 – Ткачев (Бродхерст), 57:37.