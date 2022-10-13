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«Барыс» одержал домашнюю победу над «Адмиралом»

Все шайбы в прошедшей встрече были заброшены в первом и третьем периодах.
13 октября 2022 18:55
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Барыса» на своей площадке обыграли «Адмирал» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитник Егор Шалапов (10-я минита), а также нападающие Алихан Асетов (15) и Энтони Льюис (51). У гостей автором единственного гола стал форвард Николай Елисеев (49).

Таким образом, «Барыс» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков, а «Адмирал» опустился на восьмую позицию (16 очков).

В следующей игре клуб из Нур-Султана на своем поле встретится с «Амуром», а «Адмирал» отправится в гости к «Авангарду». Обе игры пройдут 15 октября.

источник: «Советский спорт»
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Все шайбы в прошедшей встрече были заброшены в первом и третьем периодах.
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