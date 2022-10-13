«Торпедо» по буллитам обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на своей площадке принимал «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказался нижегородский клуб - 2:1. Решающий бросок нанес Богдан Конюшков.

За три периода в составе хозяев отличился Николай Кулемин, а гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Максима Федотова.

Таким образом, «СЮ» с 21 очком располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Торпедо» находится на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Нефтехимик», а «Торпедо» отправится в гости к «Металлургу». Обе игры состоятся 15 октября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Торпедо» – 1:2Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Федотов (Агостино, Ян), 23:52

1:1 – Кулемин (Мерфи, Мухамадуллин), 28:05