Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Торпедо» по буллитам обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча прошла в Уфе.
13 октября 2022 19:31

«Салават Юлаев» на своей площадке принимал «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказался нижегородский клуб - 2:1. Решающий бросок нанес Богдан Конюшков.

За три периода в составе хозяев отличился Николай Кулемин, а гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Максима Федотова.

Таким образом, «СЮ» с 21 очком располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Торпедо» находится на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Нефтехимик», а «Торпедо» отправится в гости к «Металлургу». Обе игры состоятся 15 октября.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Торпедо» – 1:2Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Федотов (Агостино, Ян), 23:52
1:1 – Кулемин (Мерфи, Мухамадуллин), 28:05

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Шайба Бэка принесла «Сибири» победу над «Трактором» в овертайме
Новосибирцы идут четвертыми на Востоке.
13.10.2022 19:36
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» по буллитам обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
13.10.2022 19:31
Хоккей
«Барыс» одержал домашнюю победу над «Адмиралом»
Все шайбы в прошедшей встрече были заброшены в первом и третьем периодах.
13.10.2022 18:55
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» обыграл «Амур», одержав первую победу под руководством нового тренера
Встреча прошла в Омске.
13.10.2022 18:46
Хоккей
«Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд
Ветеран собрался ездить вместе с «Вашингтоном» на все матчи, чтобы не пропустить исторический момент.
13.10.2022 14:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Лавиолетт назвал главную причину поражения «Вашингтона» от «Ботсона»
«Столичные» провалили первый матч нового сезона.
13.10.2022 12:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Вашингтон» проиграл «Бостону», Овечкин остался без набранных очков
«Столичные» неудачно стартовали в новом сезоне.
13.10.2022 09:58
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дебютная шайба Кузьменко не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
«Нефтяники» спасли встречу, отыгравшись с 0:3.
13.10.2022 09:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус»
«Ураганы» одержали волевую победу над соперником.
13.10.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кудашов - о победе над «Северсталью»: Тяжелая игра. Но молодцы, добились результата
Московское «Динамо» переиграло своего соперника - 2:1 Б.
12.10.2022 23:30
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика