«Торпедо» по буллитам обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на своей площадке принимал «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее оказался нижегородский клуб - 2:1. Решающий бросок нанес Богдан Конюшков.
За три периода в составе хозяев отличился Николай Кулемин, а гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Максима Федотова.
Таким образом, «СЮ» с 21 очком располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Торпедо» находится на четвертой строчке Запада, имея в своем активе 22 очка.
В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Нефтехимик», а «Торпедо» отправится в гости к «Металлургу». Обе игры состоятся 15 октября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Торпедо» – 1:2Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Федотов (Агостино, Ян), 23:52
1:1 – Кулемин (Мерфи, Мухамадуллин), 28:05