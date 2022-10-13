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Шайба Бэка принесла «Сибири» победу над «Трактором» в овертайме

Новосибирцы идут четвертыми на Востоке.
13 октября 2022 19:36
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Сибирью» завершился победой клуба из Новосибирска со счетом 2:1.

Отметим, что в основное время команды обменялись заброшенными шайбами. У хозяев гол забил Алексей Бывальцев (17-я минута), а гости ответили результативным броском Вячеслава Основина (52). Победу новосибирцам в овертайме принесла шайба Тейлора Бэка (64).

Отметим, что сегодняшняя победа позволила «Сибири» набрать 20 очков и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» расположился на девятом месте (15 очков).

15 октября новосибирцы сыграют в гостях против московского «Динамо», а команда из Челябинска днем позже дома примет «Ак Барс».

источник: «Советский спорт»
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