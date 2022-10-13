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Кравец - о победе над «Амуром»: Была важная игра для нас. Ребята выполнили установку

«Авангард» обыграл своего соперника со счетом 4:1.
13 октября 2022 20:23

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после победы своей команды над «Амуром» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Была важная игра для нас, в прошлой проиграли с крупным счетом у себя дома, попросил ребят проанализировать, чтобы с новыми эмоциями выйти сегодня. Ребята выполнили установку», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Добавим, что «ястребы» одержали первую победу под руководством Кравца, который сменил на этом посту Дмитрия Рябыкина.

Омичи с 15 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Хабаровчане находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем матче «Авангард» примет дома «Адмирал», а «Амур» отправится в гости к «Барысу». Обе игры состоятся 15 октября.

источник: КХЛ
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Кравец - о победе над «Амуром»: Была важная игра для нас. Ребята выполнили установку
«Авангард» обыграл своего соперника со счетом 4:1.
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