«Локомотив» переиграл СКА, прервав семиматчевую победную серию петербургского клуба

«Локомотив» на своей площадке принимал СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославского клуба.

В составе хозяев дубль оформил Георгий Иванов (36-я и 59-я минуты). Также один раз отличился Егор Коршков (39-я).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Игоря Ожиганова (46-я).

Таким образом, железнодорожники с 23 очками поднялись на четвертую позицию турнирной таблицы Западной конференции. У петербургского клуба прервалась серия из семи побед, но команда продолжает занимать первое место, имея в своем активе 33 очка.

В следующем матче «Локомотив» примет дома минское «Динамо», а СКА отправится в гости к «Витязю». Оба противостояния состоятся 15 октября.