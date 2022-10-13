Шайба Григоренко помогла ЦСКА победить «Витязь» в матче КХЛ

«Витязь» на своей площадке принимал ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

В составе гостей отличились Виталий Абрамов (35-я минута) и Михаил Григоренко (52-я).

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Яремчука (17-я).

Таким образом, ЦСКА с 23 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Витязь» опустился на шестую строчку, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем матче ЦСКА отправится в гости к московскому «Динамо» (17 октября), а «Витязь» примет дома СКА (15 октября).