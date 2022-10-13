Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шайба Григоренко помогла ЦСКА победить «Витязь» в матче КХЛ

Игра прошла в Балашихе.
13 октября 2022 21:38

«Витязь» на своей площадке принимал ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба.

В составе гостей отличились Виталий Абрамов (35-я минута) и Михаил Григоренко (52-я).

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Яремчука (17-я).

Таким образом, ЦСКА с 23 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Витязь» опустился на шестую строчку, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем матче ЦСКА отправится в гости к московскому «Динамо» (17 октября), а «Витязь» примет дома СКА (15 октября).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Локомотив» переиграл СКА, прервав семиматчевую победную серию петербургского клуба
Встреча прошла в Ярославле.
13.10.2022 21:46
Хоккей
Шайба Григоренко помогла ЦСКА победить «Витязь» в матче КХЛ
Игра прошла в Балашихе.
13.10.2022 21:38
Хоккей
Кравец - о победе над «Амуром»: Была важная игра для нас. Ребята выполнили установку
«Авангард» обыграл своего соперника со счетом 4:1.
13.10.2022 20:23
Хоккей
Шайба Бэка принесла «Сибири» победу над «Трактором» в овертайме
Новосибирцы идут четвертыми на Востоке.
13.10.2022 19:36
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» по буллитам обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
13.10.2022 19:31
Хоккей
«Барыс» одержал домашнюю победу над «Адмиралом»
Все шайбы в прошедшей встрече были заброшены в первом и третьем периодах.
13.10.2022 18:55
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» обыграл «Амур», одержав первую победу под руководством нового тренера
Встреча прошла в Омске.
13.10.2022 18:46
Хоккей
«Я хочу быть с командой, когда это произойдет». Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд
Ветеран собрался ездить вместе с «Вашингтоном» на все матчи, чтобы не пропустить исторический момент.
13.10.2022 14:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Лавиолетт назвал главную причину поражения «Вашингтона» от «Ботсона»
«Столичные» провалили первый матч нового сезона.
13.10.2022 12:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Вашингтон» проиграл «Бостону», Овечкин остался без набранных очков
«Столичные» неудачно стартовали в новом сезоне.
13.10.2022 09:58
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика