«Не хватило свежести и наглости». Епанчинцев назвал причины поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев дал комментарий после выездного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:4).

«Во втором периоде были неплохие моменты, может, игра перевернулась бы. Перешли на игру в три звена, не хватило свежести, наглости, чтобы как минимум сравнять счет», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, что в составе победителей отличились Арсений Грицюк, Рид Буше и дважды Владимир Ткачев. Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Ивана Николишина.

Омичи с 15 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Хабаровчане находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 13 очков.