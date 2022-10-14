Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей площадке оказался сильнее «Аризоны». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Пингвинз».

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Каспери Капанен и Евгений Малкин.

«Койотис» ответили двумя заброшенными шайбами в исполнении Ника Ритчи.

В следующем матче «Питтсбург» примет дома «Тампу-Бэй», а «Аризона» отправится в гости к «Бостону». Обе игры состоятся 16 октября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Аризона» – 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Кросби (Летанг, Генцел), 1:22

2:0 – Цукер (Петри, Хейнен), 4:12

3:0 – Генцел (Кросби, Раст), 5:10

3:1 – Ричи (Мозер, Гостисбеер), 36:10

4:1 – Малкин (Летанг, Кросби), 39:11

4:2 – Ричи (Мозер, Гостисбеер), 44:46

5:2 – Раст (Петтерссон, Цукер), 55:01

6:2 – Капанен (Картер, Хейнен), 57:37

Вратари: Джерри 26/28 – Веймелка 47/53.