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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону» в НХЛ

Встреча прошла на льду «ППГ Пэйнтс Арены».
14 октября 2022 08:18

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей площадке оказался сильнее «Аризоны». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Пингвинз».

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Каспери Капанен и Евгений Малкин.

«Койотис» ответили двумя заброшенными шайбами в исполнении Ника Ритчи.

В следующем матче «Питтсбург» примет дома «Тампу-Бэй», а «Аризона» отправится в гости к «Бостону». Обе игры состоятся 16 октября.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Аризона» – 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Голы:
1:0 – Кросби (Летанг, Генцел), 1:22
2:0 – Цукер (Петри, Хейнен), 4:12
3:0 – Генцел (Кросби, Раст), 5:10
3:1 – Ричи (Мозер, Гостисбеер), 36:10
4:1 – Малкин (Летанг, Кросби), 39:11
4:2 – Ричи (Мозер, Гостисбеер), 44:46
5:2 – Раст (Петтерссон, Цукер), 55:01
6:2 – Капанен (Картер, Хейнен), 57:37
Вратари: Джерри 26/28 – Веймелка 47/53.

источник: «Советский спорт»
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