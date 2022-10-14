Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей площадке оказался сильнее «Аризоны». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Пингвинз».
В составе победителей отличились Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Каспери Капанен и Евгений Малкин.
«Койотис» ответили двумя заброшенными шайбами в исполнении Ника Ритчи.
В следующем матче «Питтсбург» примет дома «Тампу-Бэй», а «Аризона» отправится в гости к «Бостону». Обе игры состоятся 16 октября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Аризона» – 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Голы:
1:0 – Кросби (Летанг, Генцел), 1:22
2:0 – Цукер (Петри, Хейнен), 4:12
3:0 – Генцел (Кросби, Раст), 5:10
3:1 – Ричи (Мозер, Гостисбеер), 36:10
4:1 – Малкин (Летанг, Кросби), 39:11
4:2 – Ричи (Мозер, Гостисбеер), 44:46
5:2 – Раст (Петтерссон, Цукер), 55:01
6:2 – Капанен (Картер, Хейнен), 57:37
Вратари: Джерри 26/28 – Веймелка 47/53.