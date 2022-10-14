Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флеймз» на своем льду обыграл «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Бретт Ричи, Диллон Дюбе (в меньшинстве), Расмус Андерссон, а также Тайлет Тоффоли и Элиас Линдхольм, реализовавший большинство.

Гости ответили шайбами Боуэна Байрама, Натана МакКиннона и Валерия Ничушкина, также реализовавшего численный перевес.

Отметим, что ворота «лавин» в этом матче защищал Павел Францоуз. Александр Георгиев, начавший сезон в стартовом составе, в этот раз остался на скамейке запасных.