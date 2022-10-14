Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту», у Капризова голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на выезде оказались сильнее «Миннесоты». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей дубль оформил Крис Крайдер. Помимо этого, по одному разу отличились Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек, Каапо Какко и Артемий Панарин, в активе которого также три результативные передачи. Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36.

«Уайлд» ответили заброшенными шайбами в исполнении дважды Мэтта Болди и Матса Цуккарелло, которому ассистировал Кирилл Капризов.

В следующем матче «Рейнджерс» отправятся в гости к «Виннипегу» (15 октября), а «Миннесота» примет дома «Лос-Анджелес» (16 октября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» – «Рейнджерс» – 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Голы:

0:1 – Крайдер (Панарин, Зибанежад), 4:06

0:2 – Фокс (Панарин, Лафреньер), 16:03

0:3 – Панарин (Трочек, Лафреньер), 19:47

1:3 – Зукарелло-Асен (Фолиньо, Капризов), 27:45

1:4 – Хитил (Гудроу, Фокс), 36:54

1:5 – Трочек (Панарин), 44:18

2:5 – Болди (Миддлтон), 45:16

2:6 – Какко (), 45:46

3:6 – Болди (Дамба), 46:20

3:7 – Крайдер (Зибанежад, Миллер), 54:07

Вратари: Флери 28/35 – Шестеркин 33/36.