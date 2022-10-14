Овечкин назвал причины второго подряд поражения «Вашингтона» на старте сезона

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифз».

«В некоторых моментах я думаю об исполнении, хотя, возможно, уже необходимо просто забросить эту грязную шайбу, чтобы найти свою игру. Мы просто должны бороться с этим, очевидно, что это только начало сезона, которое мы представляли себе не таким, ведь два поражения подряд – это тревожный звонок», - приводит слова россиянина американская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу канадской команды. Овечкин во второй раз подряд ушел со льда без набранных очков.

Ранее «столичные» уступили «Бостон Брюинз» (2:5).