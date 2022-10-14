«Торонто» победил «Вашингтон», у Овечкина, Кузнецова и Орлова по «-1»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Мэйпл Лифс».

В составе победителей отличились Джон Таварес, Калле Йернкрок и Марк Джордано. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 24 броска из 26.

«Кэпиталз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Ника Дауда и Маркуса Юханссона. Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завершили игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Торонто» примет дома «Оттаву», а «Вашингтон» сыграет в столице США против «Монреаля». Обе встречи состоятся 16 октября.

НХЛ

Регулярный чемпионата

«Торонто» – «Вашингтон» – 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Таварес (Марнер, Райлли), 6:40

1:1 – Дауд (ван Римсдайк, Густафссон), 9:57

1:2 – Юханссон (Эллер, Оши), 13:52

2:2 – Йернкрук (Райлли, Керфут), 23:53

3:2 – Мэттьюс (Сандин, Джиордано), 46:55

Вратари: Самсонов 24/26 – Линдгрен 36/39.