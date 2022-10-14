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«Флорида» обыграла «Айлендерс» благодаря 31 отраженному броску Бобровского, у Сорокина 26 сейвов

Встреча прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.
14 октября 2022 08:57

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на выезде оказалась сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Пантерз».

В составе победителей отличились Ээту Луостаринен, Патрик Хернквист и Мэттью Ткачук. Российский вратарь Семен Бобровский отразил 31 бросок из 32.

«Островитяне» ответили заброшенной шайбой в исполнении Ноа Добсона. Голкипер Илья Сорокин совершил 26 сэйвов.

В следующем матче «Флорида» отправится в гости к «Баффало» (15 октября), а «Нью-Йорк Айлендерс» примет дома «Анахайм» (16 октября).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Флорида» – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
0:1 – Луостаринен (Уайт, Гудас), 32:45
1:1 – Добсон (Барзэл, Нелсон), 43:13
1:2 – Хернквист (Ломберг), 43:43
1:3 – Ткачак (), 58:45
Вратари: Сорокин 26/28 – Бобровский 32/33.

источник: «Советский спорт»
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