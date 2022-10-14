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«Нужно подтянуть дисциплину». Лавиолетт недоволен вторым поражением «Вашингтона»

Команда Овечкина пока не побеждает в новом сезоне НХЛ.
14 октября 2022 11:16
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда проиграла «Торонто Мэйпл Лифз».

«В первом периоде они сильно нас придавили, наш вратарь отлично справился и сохранил нас в игре. Во втором и третьем периодах мы подтянули игру в защите, однако продуктивную игру в атаке мы показывали только в равных составах, в большинстве мы должны стать лучше. Наше меньшинство тоже нуждается в улучшении, также нужно подтянуть дисциплину», - приводит слова специалиста пресс-служба «столичных».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу канадской команды. Овечкин во второй раз подряд ушел со льда без набранных очков.

Ранее «столичные» уступили «Бостон Брюинз» (2:5).

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