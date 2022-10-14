Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Форвард набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд», забросив одну шайбу и трижды ассистировав партнерам. Итогом стала победа «рейнджеров» со счетом 7:3.

Второй звездой стал форвард «Даллас Старз» Мэйсон Марчмент, оформивший дубль в ворота «Нэшвилла» (4:1).

Замкнул тройку лауреатов дня нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны, также забросивший две шайбы в ворота «Нью-Джерси» (5:2).