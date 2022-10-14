Форсберг заявил, что сборная Швеции пока не готова играть с Россией

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что национальная команда пока не готова проводить матчи с Россией.

«Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что пока не можем играть против российской команды», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что сборная России была отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Также страна была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

Однако накануне конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. Команды начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона. Но срок допуска к соревнованиям пока не назван.