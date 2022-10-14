«Надо забыть эти матчи». Семенов - о неудачах «Ак Барса»

Защитник казанского «Ак Барса» Кирилл Семенов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Я считаю, что надо забыть эти матчи. У нас была неудачная полоса. Сейчас нужно думать позитивно. Прежде всего мы должны играть сконцентрировано в своей зоне. Надо начать с этого, а пойти вперед и забить мы всегда успеем.

Надо помочь вратарям, которые нас тащат, держат в игре. У нас где-то не получалось. Большая им благодарность, что нам больше не забили. Будем настраиваться на следующую игру как на последний бой. Надо начинать этот бой с первой секунды и сражаться до последней», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба казанцев.

Добавим, что предстоящая встреча станет уже четвертой между командами в сезоне 2022/23. Три предыдущих остались за уральцами.