Тренер «Айлендерс» Ламберт похвалил Романова: Он прогрессирует

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил игру российского защитника команды Александра Романова на старте нового сезона НХЛ.

«Он провел ряд силовых, и он приспосабливается к нашей системе игры в меньшинстве. У него были хорошие моменты в этой ситуации. Как и любой другой игрок, он прогрессирует», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «островитян».

Напомним, в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2022/23 против «Флориды» Романов стал лучшим в составе своей команды по количеству силовых приемов и заблокированных бросков.

Встреча завершилась победой «пантер» со счетом 3:1.