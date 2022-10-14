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Тренер «Айлендерс» Ламберт похвалил Романова: Он прогрессирует

Хоккеист сменил клубную прописку в межсезонье
14 октября 2022 15:09
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил игру российского защитника команды Александра Романова на старте нового сезона НХЛ.

«Он провел ряд силовых, и он приспосабливается к нашей системе игры в меньшинстве. У него были хорошие моменты в этой ситуации. Как и любой другой игрок, он прогрессирует», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «островитян».

Напомним, в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2022/23 против «Флориды» Романов стал лучшим в составе своей команды по количеству силовых приемов и заблокированных бросков.

Встреча завершилась победой «пантер» со счетом 3:1.

источник: ХК «Нью-Йорк Айлендерс»
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