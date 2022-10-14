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Главный тренер «Северстали» дисквалифицирован на один матч за критику судейства в игре с «Динамо»

Удаление игрока череповецкой команды помогло столичному клубу сравнять счет.
14 октября 2022 16:32
автор: Максим Скороходов

КХЛ объявила о дисквалификации главного тренера «Северстали» Андрея Разина.

«По окончании матча «Динамо» Москва – «Северсталь» главный тренер гостей Андрей Разин допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Андрея Разина налагается одноматчевая дисквалификация», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Напомним, что Разин в прямом эфире подверг сомнению удаление своего игрока Кирилла Пилипенко за симуляцию. Благодаря данному большинству бело-голубые сравняли счет в конце основного времени матча, впоследствии они одержали победу по буллитом (2:1Б).

Таким образом, Разин не будет на тренерской скамье «Северстали» в гостевом матче против «Куньлуни», игра регулярного чемпионата КХЛ пройдет сегодня, 14 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

источник: КХЛ
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Главный тренер «Северстали» дисквалифицирован на один матч за критику судейства в игре с «Динамо»
Удаление игрока череповецкой команды помогло столичному клубу сравнять счет.
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