Финская хоккеистка отказалась оплачивать разбитый бокал и была выдворена из бара на ОИ-2014

Финская хоккеистка Ноора Рятю рассказала, как была выгнана из бара во время Олимпиады в Сочи.

«Я отказалась платить два евро за разбитый стакан, из-за чего меня вышвырнули на улицу, перед этим достав из туалета. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда меня выгнали из бара», - приводит слова спортсменки Марико Лехто в своей книге о личной жизни хоккеисток.

Как уверяет Рятю, данные события произошли после того, как сборная Финляндии проиграла в четвертьфинале Олимпиады сборной Швеции (2:4). Турнир выиграла команда Канады, победив в финале США (3:2ОТ)