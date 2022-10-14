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Финская хоккеистка отказалась оплачивать разбитый бокал и была выдворена из бара на ОИ-2014

Подобного с ней больше не случалось, уверяет спортсменка.
14 октября 2022 18:08
автор: Максим Скороходов

Финская хоккеистка Ноора Рятю рассказала, как была выгнана из бара во время Олимпиады в Сочи.

«Я отказалась платить два евро за разбитый стакан, из-за чего меня вышвырнули на улицу, перед этим достав из туалета. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда меня выгнали из бара», - приводит слова спортсменки Марико Лехто в своей книге о личной жизни хоккеисток.

Как уверяет Рятю, данные события произошли после того, как сборная Финляндии проиграла в четвертьфинале Олимпиады сборной Швеции (2:4). Турнир выиграла команда Канады, победив в финале США (3:2ОТ)

источник: «Советский спорт»
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Финская хоккеистка отказалась оплачивать разбитый бокал и была выдворена из бара на ОИ-2014
Подобного с ней больше не случалось, уверяет спортсменка.
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