Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» по буллитам

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Екатеринбурге.
14 октября 2022 19:33
автор: Максим Скороходов

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту».

В основное время матч закончился со счетом 1:1.

В составе «Ак Барса» забил Михаил Глухов (17-я минута). А у «Автомобилиста» заброшенной шайбой отличился Денис Баранцев (30).

Команды в овертайме не выявили сильнейшего. А в серии буллитов со счетом 2:1 победил «Автомобилист», решающий бросок совершил Анатолий Голышев.

Команда Олега Знарка проиграла пятый матч продряд, однако поднялась с 20 очками на четвертое место Восточной конференции, где с 27 очками лидирует уральский клуб.

16 октября «Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором», «Автомобилист» на следующий день примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань) - 2:1Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1Б)

Голы:
0:1 – Глухов, 16:44
1:1 – Баранцев (Гуркин, Романцев), 30:00
2:1 - Голышев - победный буллит

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» по буллитам
Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Екатеринбурге.
14.10.2022 19:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Финская хоккеистка отказалась оплачивать разбитый бокал и была выдворена из бара на ОИ-2014
Подобного с ней больше не случалось, уверяет спортсменка.
14.10.2022 18:08
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Северстали» дисквалифицирован на один матч за критику судейства в игре с «Динамо»
Удаление игрока череповецкой команды помогло столичному клубу сравнять счет.
14.10.2022 16:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Тренер «Айлендерс» Ламберт похвалил Романова: Он прогрессирует
Хоккеист сменил клубную прописку в межсезонье
14.10.2022 15:09
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Надо забыть эти матчи». Семенов - о неудачах «Ак Барса»
Команда готовится к четвертой игре против «Автомобилиста».
14.10.2022 14:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Форсберг заявил, что сборная Швеции пока не готова играть с Россией
Функционер обозначил позицию ассоциации.
14.10.2022 12:04
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Россиянин разжился четырьмя очками в матче с «Миннесотой».
14.10.2022 11:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Нужно подтянуть дисциплину». Лавиолетт недоволен вторым поражением «Вашингтона»
Команда Овечкина пока не побеждает в новом сезоне НХЛ.
14.10.2022 11:16
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Флорида» обыграла «Айлендерс» благодаря 31 отраженному броску Бобровского, у Сорокина 26 сейвов
Встреча прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.
14.10.2022 08:57
Хоккей
Овечкин назвал причины второго подряд поражения «Вашингтона» на старте сезона
«Столичные» провалили начало регулярного первенства.
14.10.2022 08:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика