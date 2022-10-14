«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» по буллитам

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту».
В основное время матч закончился со счетом 1:1.
В составе «Ак Барса» забил Михаил Глухов (17-я минута). А у «Автомобилиста» заброшенной шайбой отличился Денис Баранцев (30).
Команды в овертайме не выявили сильнейшего. А в серии буллитов со счетом 2:1 победил «Автомобилист», решающий бросок совершил Анатолий Голышев.
Команда Олега Знарка проиграла пятый матч продряд, однако поднялась с 20 очками на четвертое место Восточной конференции, где с 27 очками лидирует уральский клуб.
16 октября «Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором», «Автомобилист» на следующий день примет «Амур».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань) - 2:1Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1Б)
Голы:
0:1 – Глухов, 16:44
1:1 – Баранцев (Гуркин, Романцев), 30:00
2:1 - Голышев - победный буллит