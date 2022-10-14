«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» по буллитам

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту».

В основное время матч закончился со счетом 1:1.

В составе «Ак Барса» забил Михаил Глухов (17-я минута). А у «Автомобилиста» заброшенной шайбой отличился Денис Баранцев (30).

Команды в овертайме не выявили сильнейшего. А в серии буллитов со счетом 2:1 победил «Автомобилист», решающий бросок совершил Анатолий Голышев.

Команда Олега Знарка проиграла пятый матч продряд, однако поднялась с 20 очками на четвертое место Восточной конференции, где с 27 очками лидирует уральский клуб.

16 октября «Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором», «Автомобилист» на следующий день примет «Амур».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань) - 2:1Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1Б)

Голы:

0:1 – Глухов, 16:44

1:1 – Баранцев (Гуркин, Романцев), 30:00

2:1 - Голышев - победный буллит