«Северсталь» победила «Куньлунь» и вернулась в зону плей-офф КХЛ

«Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Куньлунь» со счетом 5:3.

У китайского клуба дважды численное преимущество реализовал Девин Броссо (7-я и 29-я минуты), еще одну шайбу забросил Брендон Йип (58)

За российскую команду забивали Руслан Абросимов (11), Егор Морозов в большинстве (14), Кирилл Пилипенко (31), Николай Тимашов (35) и Дмитрий Моисеев, поразивший пустые ворота (59).

Таким образом, команда из Череповца набрала 19 очков и поднялась на восьмое место Западной конференции, где на десятую позицию опустился «Ред Стар», оставшись с 17 очками.

«Северсталь» 16 октября сыграет в гостях с «Сочи», «Куньлунь» в этот же день примет «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Северсталь» (Череповец) - 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Броссо (Поллок), 7:00 (Бол.)

1:1 – Абросимов (Вовченко), 10:09

1:2 – Морозов (Гераськин, Пресс), 13:14 (Бол.)

2:2 – Броссо (Челиос, Пу), 28:23 (Бол.)

2:3 – Пилипенко (Пресс, Петунин), 30:25

2:4 – Тимашов (Лишка, Гуслистов), 34:25

3:4 - Йип (Уэрек, Родвальд), 57:36

3:5 - Моисеев (Колмыков, Думбадзе), 58:17 (П.В.)