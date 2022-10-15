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Голевая передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Браться Свечниковы сошлись по разные стороны команд.
15 октября 2022 08:20
автор: Максим Скороходов

«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Сан-Хосe» со счетом 2:1.

На гол представителя «Шаркс» Евгения Свечникова (18-я минута) «Харрикейнз» ответили шайбами Мартина Нечаса с передачи Андрея Свечникова (40), младшего брата Евгения, и Себастьяна Ахо (59).

Таким образом, «ураганы» одержали вторую победу в двух матчах, а «акулы» остаются без набранных очков.

16 октября «Сан-Хосе» примет «Чикаго», «Каролина» через два дня сыграет в гостях против «Сиэтла».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» - «Каролина Харрикейнз» - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:
1:0 – Свечников (Карлссон, Мегна), 17:48
1:1 – Нечас (Свечников), 39:37
1:2 – Ахо (Терявяйнен, Пеши), 58:02

источник: «Советский спорт»
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Браться Свечниковы сошлись по разные стороны команд.
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