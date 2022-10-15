«Рейнджерс» уступили «Виннипегу», Панарин отдал голевую передачу

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Виннипегу» со счетом 1:4.

За канадскую команду дубль оформил Марк Шайфле, забив сначала в равных составах (11-я минута), а потом в большинстве (59), также голами отличились Сэм Ганье (56) и Кайл Коннор, поразивший пустые ворота (60).

Единственную шайбу американского клуба с передачи российского нападающего Артемия Панарина забросил Драйден Хант (44).

Для «Джетс» данная игра стала первой в сезоне, «синерубашечники» потерпели свое первое поражение, ранее они побеждали «Миннесоту» в гостях (7:3) и «Тампу-Бэй» дома (3:1).

18 октября «Рейнджерс» примет «Анахайм», а «Виннипег» сыграет в гостях против «Далласа».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы:

1:0 – Шайфле (Моррисси, Элерс), 10:29

1:1 – Хант (Панарин, Трочек), 43:55

2:1 – Ганье (Густафссон, Мяэналанен), 55:35

3:1 – Шайфле (Элерс, Дюбуа), 58:23 (Бол.)

4:1 – Коннор (Уилер), 59:40 (П.В.)