«Рейнджерс» уступили «Виннипегу», Панарин отдал голевую передачу

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Виннипегу» со счетом 1:4.
За канадскую команду дубль оформил Марк Шайфле, забив сначала в равных составах (11-я минута), а потом в большинстве (59), также голами отличились Сэм Ганье (56) и Кайл Коннор, поразивший пустые ворота (60).
Единственную шайбу американского клуба с передачи российского нападающего Артемия Панарина забросил Драйден Хант (44).
Для «Джетс» данная игра стала первой в сезоне, «синерубашечники» потерпели свое первое поражение, ранее они побеждали «Миннесоту» в гостях (7:3) и «Тампу-Бэй» дома (3:1).
18 октября «Рейнджерс» примет «Анахайм», а «Виннипег» сыграет в гостях против «Далласа».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег Джетс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Голы:
1:0 – Шайфле (Моррисси, Элерс), 10:29
1:1 – Хант (Панарин, Трочек), 43:55
2:1 – Ганье (Густафссон, Мяэналанен), 55:35
3:1 – Шайфле (Элерс, Дюбуа), 58:23 (Бол.)
4:1 – Коннор (Уилер), 59:40 (П.В.)