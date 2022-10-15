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Генменеджер «Вашингтона» заявил, что российские игроки клуба не связаны с политическими событиями

За «Кэпиталз» играет Александр Овечкин.
15 октября 2022 08:55
автор: Максим Скороходов

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, изменилось ли отношение к российским игрокам команды из-за политической напряженности в мире.

«Это наши игроки. Мы их знаем - они не имеют отношение к политике. Думаю, что парням сейчас сложно все хорошо понять или высказывать на публику мнение по этому поводу», - сказал Маклеллан американской прессе.

За «Вашингтон» выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, все они не набрали ни одного очка в трех играх нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

источник: «Советский спорт»
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Генменеджер «Вашингтона» заявил, что российские игроки клуба не связаны с политическими событиями
За «Кэпиталз» играет Александр Овечкин.
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