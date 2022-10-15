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Голевые передачи Сергачева и Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Коламбус»

Матч НХЛ прошел на «Нейшнвайд Арене».
15 октября 2022 09:00
автор: Максим Скороходов

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Коламбус» со счетом 5:2.

За «Блю Джэкетс» забивали Джонни Годро (3-я минута) и Густав Нюквист (16). У «Лайтнинг» заброшенными шайбами отличились Кори Перри в большинстве (15), Стивен Стэмкос, ставший автором дубля (16 и 48), Росс Колтон (19) и Кэл Фут (28).

Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачев и Владислав Наместников сделали по две голевые передачи. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам, его коллега по амплуа из «Коламбуса» Даниил Тарасов - 34 из 39.

«Молнии» одержали первую победу в текущем сезоне, «Блю Джэкетс» потерпели второе поражение. Команды провели по две игры. В своих первых матчах «Коламбус» уступил «Каролине» (1:4), а «Лайтнинг» проиграл «Рейнджерс» (1:3).

«Тампа-Бэй» 16 октября сыграет в гостях с «Питтсбургом», а «Коламбус» в этот же день проведет выездную игру с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Голы:
1:0 – Годро (Дженнер, Дэнфорт), 2:21
1:1 – Перри (Сергачев, Наместников), 14:08 (Бол.)
1:2 – Стэмкос (Флери, Киллорн), 15:21
2:2 – Нюквист (Гадбрэнсон, Джонсон), 15:55
2:3 – Колтон (Хедман, Перри), 18:55
2:4 – Фут (Наместников, Колтон), 27:48
2:5 – Стэмкос (Киллорн, Сергачев), 47:57

Вратари: Тарасов 34/39 – Василевский 26/28.

источник: «Советский спорт»
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