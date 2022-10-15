«Сибирь» победила московское «Динамо» по буллитам

«Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила московское «Динамо».

В основное время матч завершился вничью - 3:3.

В составе бело-голубых забивали Максим Джиошвили в большинстве (7-я минута), Максим Сушко (17) и Дмитрий Рашевский (31). У клуба из Новосибирска шайбы забрасывали Денис Голубев (30), Александр Шаров в большинстве (32) и Антон Назаревич (38).

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии буллитов выиграла «Сибирь» - 4:2. Победный бросок совершил Вячеслав Основин.

Таким образом, новосибирская команда набрала 21 очко и поднялась на третье место в Восточной конференции. Бело-голубые идут вторыми на Западе, имея 29 очков.

17 октября «Динамо» примет ЦСКА, а «Сибирь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 3:4Б (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 2:4Б)

Голы:

1:0 – Джиошвили (Лилья, Сушко), 6:58 (Бол.)

2:0 – Сушко (Рашевский), 16:37

2:1 – Голубев (Овчинников, Яковлев), 29:53

3:1 – Рашевский (О'Делл), 30:31

3:2 – Шаров (Бек, Бутузов), 31:18 (Бол.)

3:3 – Назаревич (Пьянов, Шаров), 37:57

3:4 - Основин - победный буллит