«Адмирал» по буллитам победил «Авангард» в матче КХЛ

«Адмирал» обыграл по буллитам омский «Авангард» (4:3Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась во дворце спорта «G-Drive Арена» в Омске сегодня, 15 октября. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В составе «ястребов» заброшенными шайбами отметились Рид Буше (дважды) и Владимир Жарков.

У дальневосточников отличились Михаил Криштоф и Николай Елисеев (дважды). А в серии буллитов удачливее оказалась команда Леонида Тамбиева.