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«Адмирал» по буллитам победил «Авангард» в матче КХЛ

Встреча прошла в Омске.
15 октября 2022 16:45

«Адмирал» обыграл по буллитам омский «Авангард» (4:3Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась во дворце спорта «G-Drive Арена» в Омске сегодня, 15 октября. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В составе «ястребов» заброшенными шайбами отметились Рид Буше (дважды) и Владимир Жарков.

У дальневосточников отличились Михаил Криштоф и Николай Елисеев (дважды). А в серии буллитов удачливее оказалась команда Леонида Тамбиева.

источник: «Советский спорт»
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