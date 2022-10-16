Шайба и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на своей площадке уступила «Лос-Анджелесу». Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу «Кингз».

В составе победителей дубль оформил Адриан Кемпе. Кроме того, по доному разу отличились Кевин Фиала, Габриэль Виларди, Алекс Иафалло, Дрю Даути и Мэтт Рой.

Хозяева ответили заброшенными шайбами висполнении Джейкоб Миддлтон, Маркус Фолиньо, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, Сэм Стил и Кирилл Капризов, на счету которого также результативная передача.