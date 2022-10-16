«Миннесота» хочет, чтобы Капризов не возвращался в Россию будущим летом

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд рассказал, попросит ли он российского нападающего клуба Кирилла Капризова не возвращаться в Россию.

«Мы сделаем все, чтобы он захотел остаться здесь, и, надеюсь, его семья приедет сюда, но сейчас это не входит в наши планы. Возможно, эта задача находится на чьем-то радаре, но не на моем», - приводит слова бизнесмена зарубежная пресса.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Капризова, как и у голкипера сборной России Ивана Федотова, есть проблемы с военным билетом. Находившийся в России хоккеист долго не мог улететь в США, однако в итоге успешно прибыл в расположение своего клуба.