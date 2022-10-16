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Дубль Бурдасова принес «Трактору» победу над «Ак Барсом»

Команда Олега Знарка пропустила пять шайб.
16 октября 2022 16:54
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду нанесло поражение казанскому «Ак Барсу».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Антон Бурдасов. Еще по разу отличились Теему Пулккинен и Сергей Телегин, реализовавшие большинство, а также Кирилл Капустин.

Гости ответили шайбами Станислава Галиева, также воспользовавшегося численным перевесом, и Никиты Дыняка.

Таким образом, подопечные Анвара Гатиятуллина набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы с 20 очками остались на шестой строчке.

источник: «Советский спорт»
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