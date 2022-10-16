Пулккинен - о победе над «Ак Барсом»: Мы движемся вперед, у «Трактора» все будет хорошо

Нападающий «Трактора» Теему Пулккинен высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:2).

Отметим, что финский хоккеист отметился заброшенной шайбой в ворота казанцев. Помимо Пулккинена, за клуб из Челябинска забивали Сергей Телегин и Кирилл Капустин. Дубль на счету Антона Бурдасова. Соперник ответил результативными бросками Станислава Галиева и Никиты Дыняка.

– Пять шайб в ворота такой команды, как «Ак Барс», – это шаг в правильном направлении. Надо продолжать в том же духе. Можно порадоваться несколько минут и уже начинать готовиться к следующей игре. Мы движемся вперед, у «Трактора» все будет хорошо, – приводит слова нападающего пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в данный момент «Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 играх.

19 октября челябинская команда примет на своей площадке «Авангард».