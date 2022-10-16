«Провалили первый период». Знарок - о поражении «Ак Барса» от «Трактора»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок отреагировал на поражение команды от «Трактора» (2:5).

Отметим, что казанский клуб впервые в истории КХЛ проиграл шесть матчей кряду.

«Провалили первый период. Моменты были, забивать нужно. В этой игре моментами я был доволен. Но это совершенно не наша игра. Из-за чего так происходит? Психологически просели, может быть», - цитирует Знарка пресс-служба «Ак Барса».

Казанцы с 20 очками остались на шестой строчке в таблице Восточной конференции.