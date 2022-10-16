Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Северстали» Разин остался доволен победой своей команды над «Сочи»

В воскресенье, 16 октября клуб из Череповца выиграл у своего соперника со счетом 2:1.
16 октября 2022 20:22
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:1).

Отметим, что в составе клуба из Череповца шайбами отличились Александр Жабреев и Даниил Вовченко. За сочинцев единственный гол забил Амир Гараев.

– Хорошо, что сегодня все удачно закончилось. Контролировали игру, хорошо сыграли первый период, второй – нормально. До счета 2:0 все контролировали, но потом дали сопернику вдохнуть воздуха. В концовке, кроме штанги, особых моментов не допускали, – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в настоящее время «Северсталь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 21 очко за 19 игр.

18 октября команда Андрея Разина примет на своей арене ярославский «Локомотив».

Это интересно:
Тренер «Северстали» Разин остался доволен победой своей команды над «Сочи»
В воскресенье, 16 октября клуб из Череповца выиграл у своего соперника со счетом 2:1.
16.10.2022 20:22
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Провалили первый период». Знарок - о поражении «Ак Барса» от «Трактора»
Казанский клуб установил антирекорд.
16.10.2022 19:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» в Мытищах проиграл «Куньлуню»
Красно-белые потерпели третье поражение в последних четырех матчах.
16.10.2022 19:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Пулккинен - о победе над «Ак Барсом»: Мы движемся вперед, у «Трактора» все будет хорошо
Команда из Челябинска забросила пять шайб в ворота своего соперника.
16.10.2022 19:11
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Кравцов тренируется в бесконтактной группе «Рейнджерс»
Сезон для россиянина начался с травмы.
16.10.2022 18:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ак Барс» установил антирекорд клуба по серии без побед
Казанцы с 20 очками остались на шестой строчке в таблице Восточной конференции.
16.10.2022 17:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Дубль Бурдасова принес «Трактору» победу над «Ак Барсом»
Команда Олега Знарка пропустила пять шайб.
16.10.2022 16:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Миннесота» хочет, чтобы Капризов не возвращался в Россию будущим летом
Для этого клуб постарается сделать все.
16.10.2022 12:32
Хоккей
Шайба и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.
16.10.2022 09:31
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика