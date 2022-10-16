Тренер «Северстали» Разин остался доволен победой своей команды над «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:1).



Отметим, что в составе клуба из Череповца шайбами отличились Александр Жабреев и Даниил Вовченко. За сочинцев единственный гол забил Амир Гараев.

– Хорошо, что сегодня все удачно закончилось. Контролировали игру, хорошо сыграли первый период, второй – нормально. До счета 2:0 все контролировали, но потом дали сопернику вдохнуть воздуха. В концовке, кроме штанги, особых моментов не допускали, – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в настоящее время «Северсталь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 21 очко за 19 игр.

18 октября команда Андрея Разина примет на своей арене ярославский «Локомотив».