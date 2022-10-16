«Для Татарстана это очень стыдно». Галиев - о рекордной серии поражений «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев высказался относительно поражения команды в матче против «Трактора» (2:5).

Отметим, что казанский клуб не может выиграть уже шесть матчей подряд. Это рекордная серия для «Ак Барса» в рамках чемпионата КХЛ.

«Один очень известный человек сказал мне, что лучше получить такую серию в начале чемпионата, чем в плей-офф. Нам всем очень стыдно перед собой, перед болельщиками, перед тренерским штабом. Шесть поражений подряд для «Ак Барса», для Татарстана это очень стыдно», - цитирует Галиева пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что в данный момент казанский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков.