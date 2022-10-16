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Миронов назвал причины поражения «Спартака» от «Куньлуня»

Красно-белые всухую уступили в Мытищах.
16 октября 2022 21:10
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда проиграла «Куньлуню».

«Создали уйму моментов, надо было забивать. Хочу похвалить вратаря «Куньлуня», он молодец, один выиграл матч для своей команды. Сами допустили сегодня две грубые ошибки. Умудрились ошибиться и тогда, когда сняли вратаря, когда пытались отыграться. Сегодня по некоторым моментам в паре звеньев что-то получалось, что-то нет, поэтому перед следующим матчем, возможно, снова будут перестановки в звеньях», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Кроме того, наставник красно-белых признал, что судьи правильно отменили взятие ворот китайской команды, сказав, что гола действительно не было.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу китайской команды, в составе которой отличились Дойл Сомерби, Джек Родуолд и Алекс Рич.

Это поражение стало третьим для «Спартака» в последних четырех играх.

«Куньлунь» набрал 19 очков и влез в кубковую восьмерку Запада.

«Спартак» с 23 очками остался пятым.

источник: КХЛ
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