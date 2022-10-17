Рябыкин вошел в тренерский штаб «Металлурга» после увольнения из «Авангарда»

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин стал помощником наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьева.

По информации пресс-службы «сталеваров», 46-летний специалист будет отвечать за построение игры в защите. Также отмечается, что тренер пополнит действующий штаб «Металлурга», не вытесняя никого из его членов.

Напомним, Рябыкин начинал сезон в «Авангарде», но 10 октября был уволен с поста наставника команды за неудовлетворительные результаты.

Сегодня команды встретятся между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч пройдет в Магнитогорске, начало в 17.00 по московскому времени.