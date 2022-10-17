«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Торпедо»

«Барыс» оказался сильнее «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Астаны.

В составе победителей отличились Кирилл Савицкий (6-я минута), Алихан Асетов (46), Линден Вей (56) и Антон Сагадеев (58).

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Игоря Ларионова (18).

В Восточной конференции «Барыс» с 23 очками поднялся на третью позиции турнирной таблицы. «Торпедо» находится на четвертой строчке на Западе, также имея в своем активе 23 балла.

В следующем матче «Барыс» сыграет 21 октября дома с «Металлургом». «Торпедо» днем ранее примет «Сочи».